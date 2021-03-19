В Роспотребнадзоре рассказали подробности отравления детей в бассейне Мензелинска

Фото: прокуратура РТ

В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали подробности отравления детей хлором в бассейне Мензелинска. Ситуация находится на личном контроле руководителя Управления Марины Патяшиной, отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, 18 марта вечером при проведении занятий в бассейне ДЮСШ «Юбилейный» тренеры почувствовали запах хлора. В связи с чем занятия для двух групп из 24 детей 2005—2009 года рождения были приостановлены, и они были направлены домой.

Вечером в ЦРБ обратилось 8 детей с жалобами на першение в горле, после осмотра пятеро из них направлены домой, еще трое госпитализированы. Состояние детей утром удовлетворительное.



«Специалисты Набережночелнинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ выехали на место в целях проведения расследования с лабораторным контролем. Будут исследованы пробы воды и воздуха на хлор. По итогам расследования будут приняты меры административного воздействия при выявлении нарушений санитарного законодательства», — заключили в Роспотребнадзоре.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование взято на контроль в прокуратуре.