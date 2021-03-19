В Казани начали проводить омолаживающую обрезку деревьев

В Казани проводится омолаживающая и формовочная обрезка деревьев. Обрезка завершена на улице Седова, начались работы на участке от Оренбургского проезда до улицы Дубравной, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани.

Омолаживающую обрезку проводят для стимуляции роса молодых побегов и создания новой кроны. Обрезанная древесина может использоваться повторно. Толстые ветки обычно распиливают и вывозят на полигон, а тонкие измельчают в дробилке и отправляют на мульчирование.

Омолаживающая и формовочная обрезка проводится с осени после листопада и до весны.

Казанцы могут сообщить об аварийных деревьях, которые растут вдоль дороги, в районную администрацию. Если такие деревья растут вдали от улично-дорожной сети, то следует обратиться к собственникам участков.

Ранее сообщалось, что в казанском поселке Салмачи специалисты «Горводзеленхоза» под руководством сотрудников Управления гражданской защиты исполкома столицы РТ расчищали русло реки Ноксы. Они убирали преграды на пути талой воды: толстые ветки, мусор, поваленные деревья.



