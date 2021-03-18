В казанском поселке Салмачи расчистили русло реки Ноксы для прохождения талых вод

Сегодня в казанском поселке Салмачи специалисты «Горводзеленхоза» под руководством сотрудников Управления гражданской защиты исполкома столицы РТ расчищали русло реки Ноксы. Они убирали преграды на пути талой воды: толстые ветки, мусор, поваленные деревья.

Фото: kzn.ru

Это делается для того, чтобы обезопасить жителей Салмачей от подтопления. Высота снежного покрова в Казани составляет от 50 до 70 см, это в два раза больше, чем в 2020 году. Земля промерзла на глубину до 70 см, а на реках образовался лед толщиной от 70 до 120 см. Специалисты рассчитывают на то, что сход снежного покрова будет постепенным. Они ждут пик прохождения паводка в третьей декаде апреля.

Фото: kzn.ru

Помимо расчистки русла, сотрудники поисково-спасательной службы №2 прошлись по жилым частным домам поселка Салмачи, которые находятся поблизости берега реки Ноксы. Они рассказали о том, как себя нужно вести в случае подтопления, куда необходимо обращаться за помощью. Также казанцам раздают памятки, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Мост через реку Нокса между жилыми массивами Салмачи и Вишневка построили в конце прошлого года. С его появлением снята угроза подтопления 150 гектаров, где расположены более 70 домов с населением более 300 человек.

Татьяна Леухина