Минпромторг разработал новую программу перевода автомобилей на газ

Минпромторг разработал проект постановления правительства, направленный на стимулирование перевода автомобилей в России на газ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

«Проект направлен на формирование библиотеки типовых (серийных) решений по переоборудованию на газ в отношении серийно выпускаемых моделей транспортных средств российского производства»,— говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Автопроизводителям, которые предложат не менее двух решений по переоборудованию автомобилей на газ, предоставят господдержку, размер которой пока не уточняется.

Напомним, что Государство просубсидирует расходы малого, среднего бизнеса и самозанятых на перевод транспорта с бензина на газ. Увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газ в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования — вице-премьеру Юрию Борисову предложил министр энергетики России Александр Новак. Еще 30% расходов оплатит «Газпром». Владельцам автомобилей останется заплатить лишь 10% стоимости перевода техники на газ.

Всего по схеме 60% + 30% планируется субсидировать переоборудование 12 тыс. автомобилей в 23 регионах РФ — тех, где активно развивается заправочная инфраструктура.