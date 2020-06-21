Владельцы 12 тыс. автомобилей смогут перевести их на газ, оплатив 10% стоимости работ

Государство просубсидирует расходы малого, среднего бизнеса и самозанятых на перевод транспорта с бензина на газ. Соответствующее постановление 19 июня подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газ в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования вице-премьеру Юрию Борисову предложил министр энергетики России Александр Новак. Еще 30% расходов оплатит «Газпром». Владельцам автомобилей останется заплатить лишь 10% стоимости перевода техники на газ.



По словам замминистра энергетики РФ Антона Инюцына, в среднем переоборудование автомобиля на газомоторное топливо стоит 80 — 140 тыс. рублей, то есть расходы автовладельцев не превысят 10 — 15 тыс. рублей.

«Если сейчас такси заправляется в среднем бензином на 1,5 тыс. рублей в день, то переоборудованному автомобилю для такого же пробега понадобится топливо на 500 рублей», — сказал Инюцын «Интерфаксу».