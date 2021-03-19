В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в бассейне

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по РТ

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в бассейне. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Татарстану.

Инцидент произошел в бассейне одного из спортивных комплексов в Мензелинске 18 марта. Предположительно, дети отравились хлором. Из них 8 были доставлены в медицинское учреждение, а 3 госпитализированы.

Было возбуждено уголовное дело по статье Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Проведенный осмотр места происшествия выявил неисправность оборудования в помещении бассейна, в частности системы вентиляции.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления детей в бассейне в Набережных Челнах. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

