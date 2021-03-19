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В Казани появится бюст Кариму Тинчурину

02:32, 19.03.2021
В Казани появится бюст Кариму Тинчурину
Фото: commons.wikimedia.org

В Казани появится бюст драматургу, актеру и режиссеру Кариму Тинчурину. Торжественная церемония открытия запланирована на 11:00 27 марта, сообщается на сайте Министерства культуры Татарстана.

Бюст расположится в Вахитовском районе Казани на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан в парке Карима Тинчурина.

Фото: kitaphane.tatarstan.ru

Ранее в историческом центре Казани появилась мемориальная доска в честь народной артистки ТАССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, композитора Сары Садыковой. Она размещена в «Старом городе».

Татьяна Демина
Справка

Карим Галиевич Тинчурин (1887—1938), драматург, актер, режиссер. Заслуженный артист ТАССР (1926). Автор 27 пьес, в том числе комедий «Дискуссия» («Моназарэ», 1906), «Капризный жених» («Назлы кияу»), 1916.

С 1989 имя Тинчурина носит Татарский государственный театр драмы и комедии.

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