В Казани появилась мемориальная доска в честь Сары Садыковой

В историческом центре Казани появилась мемориальная доска в честь народной артистки ТАССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, композитора Сары Садыковой. Она размещена в «Старом городе».

Памятная табличка закреплена на фасаде дома №7а по улице Карима Тинчурина. «В этом доме в 1963—1977 гг. жила выдающаяся актриса, певица, композитор Сара Садыкова», — гласит надпись на ней.

Инициаторами установки мемориальной плиты выступили местные жители, сообщает пресс-служба особой территории «Старый город». Идею поддержал ее префект Роберт Гарипов.



За свою жизнь Сара Садыкова сочинила примерно 400 песен, два крупных музыкально-сценических произведения и написала музыку к 18 спектаклям.

Садыкова родилась 1 ноября 1906 года в столице Татарстана. В 1930—1934 гг. работала в труппе Татарского государственного академического театра, а в 1938—1948 гг. была солисткой Татарского театра оперы и балета.



Татьяна Демина