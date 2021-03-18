Казанская прокуратура добилась удаления из сети информации о компании с признаками финансовой пирамиды

Прокуратура Вахитовского района Казани в судебном порядке добилась удаления из интернета информации о компании, обладающей признаками финансовой пирамиды. Данные об организации были получены в ходе мониторинга соцсетей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, компания обещала гражданам получение высоких доходов, однако у нее отсутствовала лицензия Банка России на осуществлении деятельности на финансовом рынке.

Организация работала на принципах сетевого маркетинга: ее участники получали доходы за счет привлечения вложений новых членов, при этом данные о финансовом положении самой компании отсутствовали.

Фото: realnoevremya.ru

Исковые требования прокуратуры о признании информации о деятельности указанной организации запрещенной к распространению в России суд удовлетворил в полном объеме. Соответствующие данные удалены из сети.

Напомним, на 19-м заседании Госсовета Татарстана глава МВД по РТ Артем Хохорин сообщил, что ведомство собрало 30 новых материалов по деятельности финансовых пирамид. Он отметил, что сейчас они стараются переходить в интернет, в том числе с использованием криптовалюты.



Татьяна Демина