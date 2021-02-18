В МВД Татарстана появилось 30 новых материалов по финансовым пирамидам

МВД Татарстана собрало 30 новых материалов по деятельности финансовых пирамид, сообщил на 19-м заседании Госсовета РТ глава министерства по республике Артем Хохорин.



По его словам, несмотря на проводимую работу, в Татарстане продолжают появляться новые финансовые пирамиды: «Уже около 30 новых материалов у нас есть, по которым проводится работа как по финансовым пирамидам. За ними значительный ущерб».

Также он отметил, что кроме приговора по РОСТу в суд ушли еще два дела по кредитному центру и центральной сберкассе. Он отметил, что по «Финико» также возбуждено уголовное дело, поскольку там есть «все признаки пирамиды».

Хохорин сообщил, что финансовые пирамиды сейчас стараются переходить в интернет, в том числе с использованием криптовалюты.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Хохорин на заседании сообщал, что за 2020 год на улицах и в общественных местах Татарстана произошло более 16 тыс. преступлений — это на 6,6% меньше, чем в 2019 году.

Маргарита Головатенко