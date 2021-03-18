Предприятия Высокогорского района РТ погасили более 7 млн рублей задолженности по налогам и страховым взносам

Предприятия Высокогорского района РТ погасили более 7 млн рублей долгов по налогам и страховым взносам. Задолженность погашена после вмешательства прокуратуры.

Руководителям 20 предприятий-должников рассказали об ответственности за уклонение от налоговых обязательств на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в налоговой сфере под председательством прокурора Высокогорского района Ильнура Ибрагимова.

Работа по обеспечению законности в налоговой сфере продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Фото: epp.genproc.gov.ru

Напомним, по данным управления ФССП по РТ на 13 марта, в республике с начала текущего года судебные приставы взыскали с татарстанцев свыше 423 млн рублей по налоговым платежам.



Татьяна Демина