Судебные приставы Татарстана взыскали более 423 млн рублей по налогам с начала года

Фото: пресс-служба судебных приставов

С начала текущего года судебные приставы Татарстана взыскали с граждан свыше 423 млн рублей по налоговым платежам, сообщает пресс-служба судебных приставов РТ.



Недавно в республике 11 автовладельцев полностью погасили долги по налогам, чтобы не остаться без имущества. Только за день приставы взыскали с должников порядка 800 тысяч рублей.

Среди должников оказался 53-летний казанец — на его счету три исполнительных производства с 2020 года. Он задолжал около 65 тысяч рублей по налогам и погасил их только после ареста судебным приставом его автомобиля Suzuki Grand Vitara. Похожая история случилась и с 33-летней жительницей Бугульмы — она погасила задолженность, чтобы не лишиться машины марки Lifan. За неуплату у пяти должников изъяли автомобили и поместили на спецстоянку.

В начале марта, напомним, в Казани прошел рейд «Дорожный пристав», в результате которого судебным приставам удалось взыскать более 200 тысяч рублей долгов по штрафам и налогам всего за несколько часов.

Маргарита Головатенко