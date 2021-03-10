В Татарстане составили антирейтинг автошкол, выпускники которых чаще всего совершали ДТП в 2020 году

Федерация автошкол Татарстана представила антирейтинг автошкол республики, выпускники которых со стажем до двух лет в 2020 совершили ДТП, в которых пострадали или погибли люди. Всего в список вошли 100 автошкол со всей республики.

В список вошли 44 автошколы Казани. Наибольшее количество аварий — 13, в которых погибли или пострадали люди, совершили ученики ООО «Альбатрос». При этом коэффицент ДТП на 100 обученных в этой автошколе составил 0,37 (59-е место в списке).

В антирейтинг также попали 12 автошкол Набережных Челнов. В частности, челнинское частное профессиональное образовательное учреждение «Престиж» стало вторым по количеству аварий с погибшими и пострадавшими, совершенными выпускниками со стажем до двух лет в 2020 году. При этом коэффицент ДТП на 100 обученных в этой автошколе составил 0,26 (79-е место в списке).



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Федерация автошкол РТ опубликовала список автошкол Татарстана, выпускники которых за десять месяцев 2020 года, имея стаж менее двух лет, совершили ДТП, в которых погибли и пострадали люди.





Татьяна Демина