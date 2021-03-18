В Казани обнаружили несанкционированную свалку размером с футбольное поле

В Казани по улице 3-й Станционной экологи обнаружили несанкционированную свалку строительных и ремонтных отходов общей площадью 5 430 кв. метров и объемом 8 150 куб. метров.

О скоплении отходов в центральное управление Минэкологии РТ сообщили граждане. Установлено, что участок, на котором расположена свалка, находится в муниципальной собственности.

За нарушение природоохранного законодательства составлен административный протокол по ч. 1 статьи 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления»), сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Фото: eco.tatarstan.ru

Напомним, в прошлом году в Татарстане ликвидировали более 1,5 тысячи несанкционированных свалок. Также удалось пресечь примерно 2 тыс. нарушений в сфере обращения с отходами. В 2020 году в республике составлено 1 379 протоколов, наложено штрафов на сумму свыше 13 млн рублей, заведено 14 уголовных дел.



Татьяна Демина