В прошлом году в Татарстане ликвидировали более 1,5 тысячи несанкционированных свалок

В 2020 году в Татарстане ликвидировали более 1,5 тысячи несанкционированных свалок, сообщили сегодня на итоговой коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Также в прошлом году в республике удалось пресечь примерно 2 тыс. нарушений в сфере обращения с отходами. Составлено 1 379 протоколов, наложено штрафов на сумму свыше 13 млн рублей, заведено 14 уголовных дел.

Фото: realnoevremya.ru

В Минэкологии РТ отметили, на проведение трех мероприятий по ликвидации объектов накопленного экологического вреда по федпроекту «Чистая страна» Татарстану выделено 834 млн рублей, 58% средств — из федерального бюджета.

Напомним, что в республике усилили надзор за незаконными снежными свалками. В праздничные дни 2021 года удалось выявить нарушения в Казани и Альметьевске.



Татьяна Демина