2 миллиарда рублей на новый этап туристического кешбэка — это много или мало?

Сегодня российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделяет 2 млрд рублей на возобновление программы туристического кешбэка.

— Новый этап начнем уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди смогли заранее бронировать поездки по доступной цене, — прокомментировал это решение премьер.

Предыдущие этапы программы, стимулирующей внутренний туризм, были реализованы в конце лета и осенью 2020 года. Так, первый этап прошел с 21 по 28 августа, второй — с 15 октября до 5 декабря. Всего на реализацию акций туристического кешбэка было направлено 15 млрд рублей, но россияне купили туров для отдыха в стране лишь на 6,5 млрд рублей. Из этой суммы им вернули 1 миллиард.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что в рамках третьего этапа программы предусмотрен частичный возврат средств россиянам, путешествующим на автомобиле. Туроператоры, в свою очередь, ждут трехкратного роста продаж путевок внутри страны.

Зарина Догузова заявляла, что в рамках третьего этапа программы предусмотрен частичный возврат средств россиянам, путешествующим на автомобиле. Фото: tourdom.ru

2 млрд рублей на третий этап туристического кешбэка — это:

Чуть меньше от половины от суммы штрафов ГИБДД , выписанных татарстанцам в минувшем году, — 4,7 млрд рублей

Почти равняется сумме, выделенной на капремонт жилья в Казани, — 2,6 млрд рублей.

Почти столько же татарстанцы задолжали налоговой в конце года — 1,9 млрд рублей . По данным главы УФНС по РТ Марата Сафиуллина, львиную долю этой суммы составляют долги по транспорту — 1,2 млрд, по земле — 321 млн, по имуществу — 363 млн рублей.

. По данным главы УФНС по РТ Марата Сафиуллина, львиную долю этой суммы составляют долги по транспорту — 1,2 млрд, по земле — 321 млн, по имуществу — 363 млн рублей. Практически за ту же сумму в республике могут построить две школы на 1200 мест каждая . Возведение типового здания общеобразовательного учреждения на такое количество учеников в среднем обходится бюджету в 1,2 млрд рублей.

. Возведение типового здания общеобразовательного учреждения на такое количество учеников в среднем обходится бюджету в 1,2 млрд рублей. Именно эту сумму требовали татарстанские налоговики от компании «ПСО «Казань», подав иск о банкротстве организации . Застройщик расплатился с ФНС по мировому соглашению под конец 2019 года.

. Застройщик расплатился с ФНС по мировому соглашению под конец 2019 года. В 31,5 раза меньше, чем ущерб от коррупции в России по уголовным делам, возбужденным в прошлом году



Василя Ширшова