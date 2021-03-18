Новости общества

12:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в России выявлено 9 803 новых заболевших коронавирусом

11:17, 18.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Сегодня в России выявлено 9 803 новых заболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в России выявлено 9 803 новых заболевших коронавирусом. Количество выявленных заболевших за весь период пандемии составило 4 428 239, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки выздоровел 12 061 человек. Количество выздоровевших составило 4 037 036 человек.

За все время пандемии от болезни умерли 93 824 пациента, в том числе 460 за прошедшие сутки.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем