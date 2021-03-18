Сегодня в России выявлено 9 803 новых заболевших коронавирусом

Сегодня в России выявлено 9 803 новых заболевших коронавирусом. Количество выявленных заболевших за весь период пандемии составило 4 428 239, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки выздоровел 12 061 человек. Количество выздоровевших составило 4 037 036 человек.

За все время пандемии от болезни умерли 93 824 пациента, в том числе 460 за прошедшие сутки.



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Ольга Плешкова