В Нижнекамске в озеро подали воду из Камы, чтобы спасти рыбу

Сотрудники Госкомитета по биоресурсам Татарстана провели аэрацию воды в озере Каракуль в Нижнекамском районе. Водоем насыщают кислородом, чтобы избежать массового мора рыбы.

В это время года в водоемах происходит «замор» рыбы из-за нехватки кислорода в условиях маловодья. Чтобы рыба не замерзла и могла дышать, во льду пробуривают лунки и майны, их закладывают камышом, чтобы они не замерзали и для обеспечения аэрации.

Фото: eco.tatarstan

Также в озеро подали воду из Камы. Специалисты говорят, что вода из реки для рыбы сродни глотку свежего воздуха. Насыщаться кислородом озеро будет около месяца, после чего лед начнет таять и необходимости в свежей воде уже не будет.

Напомним, что ежегодная акция «Рыбе быть!» проходит в 17 районах Татарстана.

Ольга Плешкова