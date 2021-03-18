Татарстанца осудили за убийство знакомого, который тайно продал его подушки

Суд признал виновным 64-летнего жителя Бунинского района Татарстана за убийство знакомого из-за продажи подушек. Об этом сообщает республиканская прокуратура.



В суде установлено, что в прошлом году 12 ноября подсудимый нанес приятелю множество ударов кухонным ножом, в том числе в голову и шею. Потерпевший скончался на месте от полученных травм. Это произошло в доме обвиняемого — в селе Старые Мертли. Причиной конфликта послужила продажа подушек — пока подсудимый спал, потерпевший продал четыре его подушки.

Мужчина полностью признал свою вину, ему назначено шесть лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее жительницу Бугульмы арестовали за убийство брата — она призналась, что ударила его в спину ножом, а затем сама вызвала скорую. По версии следствия, поводом для конфликта стало злоупотребление спиртными напитками со стороны мужчины.

Маргарита Головатенко