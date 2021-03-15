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Происшествия

Жительницу Бугульмы арестовали за убийство брата

15:41, 15.03.2021
Жительницу Бугульмы арестовали за убийство брата
Фото: "Реальное время"

По подозрению в убийстве 46-летнего мужчины в Бугульме арестована его 49-летняя сестра. По данным Следкома по РТ, женщина призналась — ударила его в спину ножом, а затем сама вызвала скорую.

11 марта пострадавший умер в Бугульминской райбольнице.

По версии следствия, поводом для конфликта стало злоупотребление спиртными напитками со стороны мужчины. Предварительно установлено — в одной квартире проживали подозреваемая со своим 26-летним сыном и ее брат. В день трагедии женщина позвала в гости подругу с маленькой дочерью, но, обнаружив, что брат снова пьян, схватилась за нож.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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