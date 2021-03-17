В мире коронавирусом заразились более 120 млн человек

За последние сутки в мире выявили 406 980 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших COVID-19 человек достигло 120 383 919, следует из последних данных Всемирной организации здравоохранения.

Более 48% новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки зафиксировали в Европе (196 594). Еще 119 728 заразившихся выявили в Северной и Южной Америке. На третьем месте по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19 Восточное Средиземноморье — 39 472.

Умерли за последние сутки во всем мире 7 492 человека. Всего с начала пандемии коронавирус стал причиной смерти 2 664 386 человек, пишет ТАСС.

В России, по данным ВОЗ, коронавирусом на сегодняшний день заразились 4 418 436 человек. В мировом рейтинге по числу заболевших страна занимает 4-е место.

На первом месте США — 29 205 543 случая COVID-19, на втором — Бразилия (11 519 609), на третьем — Индия (11 438 734).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что в России доля выписанных пациентов составляет 91% от общего числа заразившихся.

Татьяна Демина