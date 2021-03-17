В России за сутки зафиксировали меньше 9 тысяч новых случаев коронавируса

Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8 998, до 4 418 436. Об этом сообщил оперативный штаб РФ. В относительном выражении прирост числа заболевших составил чуть больше 0,21%.



Вылечилось за сутки 10 755 россиян, всего — 4 024 975 человек. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 91% от общего числа заразившихся.

За сутки от коронавируса умерли 427 человек. Всего же скончались 93 364 человека. Условная летальность заболевания осталась на уровне 2,1%.