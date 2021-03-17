«Газпром межрегионгаз Самара» уличили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке

Управление ФАС по Самарской области установило, что компания «Газпром межрегионгаз Самара» злоупотребило доминирующим положением на рынке поставки природного газа по газораспределительной системе населению в нарушение закона «О защите конкуренции».

В ведомство с жалобой на «Газпром межрегионгаз Самара» обратились сразу четыре компании: «СВГК», «Самарагаз», «Самараоблгаз-сервис» и «Сызраньгаз», пишет «Волга ньюс».

ФАС установила, что организация осуществляла учет газа с игнорированием закона, ущемляя тем самым интересы заявителей и создавая угрозу надежной и безопасной транспортировке топлива. Помимо этого компания «Газпром межрегионгаз Самара» систематически не оплачивала услуги по транспортировке газа «СВГК», «Самарагаз», «Самараоблгаз-сервис» и «Сызраньгаз».

Ведомство выдало «Газпром межрегионгаз Самара» предписание прекратить нарушения антимонопольного законодательства. В отношении организации и ее должностного лица планируется возбудить административное дело.

Ранее самарский «Газпром» оказался в центре скандала, который местные СМИ окрестили «газовым переделом»: монополист отказался от услуг «СВГК» и «Самарагаз», входящих в группу «Волгопромгаз» Владимира Аветисяна, при расчетах за голубое топливо с потребителями.



Татьяна Демина