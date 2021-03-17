С начала марта татарстанцы погасили долги по налогам на 400 тыс. рублей, чтобы не лишиться машин

Фото: УФНС по РТ

В Татарстане с начала марта жители республики выплатили более 400 тысяч рублей долгов по налогам, чтобы не лишиться автомобиля. Всего в этом месяце выявили и задержали 24 машины, у владельцев которых общая задолженность по налоговым платежам составляет 800 тыс. рублей. Видео предоставлено УФНС по РТ.



В частности, 17 марта в Татарстане задержали четыре автомобиля с общей суммой долга в 40 тыс. рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе управления ФНС по РТ. Трое автовладельцев уже погасили задолженность.

Одну машину с налоговой задолженностью ее собственника в 26 тыс. рублей направили на специализированную стоянку. В ФНС напомнили, если должники в течение 10 дней не выполнят требования судебного пристава-исполнителя, транспортные средства принудительно реализуют на специализированных торгах.



В начале марта в Казани прошел рейд «Дорожный пристав», в результате которого судебным приставам удалось взыскать более 200 тысяч рублей долгов по штрафам и налогам всего за несколько часов.

Отметим, с начала текущего года судебные приставы Татарстана взыскали с граждан свыше 423 млн рублей по налоговым платежам.



Татьяна Демина