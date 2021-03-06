В Казани судебные приставы за несколько часов взыскали более 200 тыс. рублей долгов
5 марта в Казани прошел рейд «Дорожный пристав», в результате которого судебным приставам удалось взыскать более 200 тысяч рублей долгов по штрафам и налогам всего за несколько часов.
В ходе рейда автомобиль «Нива», владелец которой имеет задолженность по налогам, поместили на специализированную стоянку. Автомобилист должен погасить долг в течение 10 дней. Все остальные должники предпочли выплатить долги на месте, сообщает пресс-служба управления ФССП по Татарстану.
Всего за январь-февраль текущего года аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» помог взыскать с татарстанцев задолженности на общую сумму более 1,5 млн рублей.
АПК «Дорожный пристав» выявляет неплательщиков, реагируя на регистрационный номер автомобилей. В Татарстане он применяется с 2013 года.
Ранее сообщалось, что судебные приставы республики за один день арестовали 17 автомобилей за долги: девять транспортных средств изъяли, стальные неплательщики, чтобы не лишиться машин, погасили долги на месте.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым