В Казани судебные приставы за несколько часов взыскали более 200 тыс. рублей долгов

Фото: пресс-служба судебных приставов

5 марта в Казани прошел рейд «Дорожный пристав», в результате которого судебным приставам удалось взыскать более 200 тысяч рублей долгов по штрафам и налогам всего за несколько часов.

В ходе рейда автомобиль «Нива», владелец которой имеет задолженность по налогам, поместили на специализированную стоянку. Автомобилист должен погасить долг в течение 10 дней. Все остальные должники предпочли выплатить долги на месте, сообщает пресс-служба управления ФССП по Татарстану.

Всего за январь-февраль текущего года аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» помог взыскать с татарстанцев задолженности на общую сумму более 1,5 млн рублей.

АПК «Дорожный пристав» выявляет неплательщиков, реагируя на регистрационный номер автомобилей. В Татарстане он применяется с 2013 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что судебные приставы республики за один день арестовали 17 автомобилей за долги: девять транспортных средств изъяли, стальные неплательщики, чтобы не лишиться машин, погасили долги на месте.





Татьяна Демина