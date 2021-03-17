В Челнах убрали колючую проволоку с забора детского сада

Фото: telegram-канал Mash Iptash

В Набережных Челнах с забора детского сада «Электроник» убрали колючую проволоку. В администрации автограда заявили, что ограждение было установлено более 20 лет назад и не вызывало жалоб и возмущений жителей города, пишет «РИА Новости».

«После размещения поста информация в тот же день была доведена до заведующей детским садом для дальнейшего обсуждения с родителями воспитанников о необходимости подобных ограничений», — прокомментировала инцидент начальник Управления информационной политики администрации Челнов Римма Мухаметзянова.

Напомним, в администрации детского сада ранее объяснили, что колючая проволока на заборе — мера вынужденная и направлена на безопасность детей: учреждение находится рядом с рынком, откуда постоянно заходили незваные гости.

Татьяна Демина