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В Татарстане детский сад обнесли колючей проволокой

15:38, 17.03.2021
В Татарстане детский сад обнесли колючей проволокой
Фото: telegram-канал Mash Iptash

В Татарстане детский сад обнесли колючей проволокой. Об этом сообщает telegram-канал Mash Iptash. Там пишут, что это МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 86 «Электроник» в Набережных Челнах.

В заметке указано — администрация учреждения сообщила о том, что эта мера вынужденная и направлена на безопасность детей. Садик находится рядом с рынком, откуда постоянно заходили незваные гости.

Ранее сообщалось, что в 63-м микрорайоне Набережных Челнов за проспектом «Яшьлек» завершается строительство нового детского сада. Он находится в высокой степени готовности, ведется монтаж вентилируемого фасада и внутренняя отделка.

Общество Татарстан
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