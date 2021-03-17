В Татарстане около 50 тыс. гаражей не имеют сведений о правообладателях

В Татарстане около 50 тысяч объектов недвижимости с назначением «гаражи» не имеют сведений о правообладателях. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

Вчера Госдума во втором чтении одобрила законопроект о «гаражной амнистии». Согласно ему, предлагается упростить оформление гаражных объектов в собственность в течение пяти лет — с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2026 года. Не попадают под «гаражную амнистию» самострои и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах.

Фото: wikimedia.org

Чтобы оформить гараж в собственность, татарстанцам надо будет обратиться в орган местного самоуправления, в том числе через МФЦ, с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка, и гаража должен будет подать орган местного самоуправления. Госпошлину платить не надо.

