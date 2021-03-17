«Ак Барс» и «Салават Юлаев» назвали составы на первый матч серии Кубка Гагарина

Стали известны составы «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» на стартовый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Дмитрий Квартальнов выставил с первых минут игры оптимальный состав. В воротах сыграет Тимур Билялов, в запас заявлен Адам Рейдеборн.

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов и защитник Тревор Мерфи пропустят встречу.

Фото: vk.com/hcakbars

У «Салавата Юлаева» не произошло изменений в составе. Все финские легионеры команды готовы выйти на лед. Также в состав попал молодой форвард Родион Амиров.

Первая встреча команд состоится сегодня в Казани, начало игры — в 19.30 по мск. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».

Подробнее об истории противостояния «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в плей-офф КХЛ читайте в материале «Реального времени».