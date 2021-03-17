«Ак Барс» и «Салават Юлаев» проведут первый матч серии плей-офф КХЛ

Сегодня «Ак Барс» сыграет первый матч серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» в рамках второго раунда Кубка Гагарина.

До этой встречи команды провели четыре игры между собой в текущем сезоне. Соперники одержали по две домашние победы.

В нынешнем плей-офф «Ак Барс» в четырех матчах прошел нижегородское «Торпедо» (4:0). «Салавату Юлаеву» пришлось затратить на противостояние с «Трактором» пять встреч — 4:1, проиграв дебютный матч Кубка Гагарина — 2021.

Первые два матча серии пройдут в Казани, после чего команды переедут в Уфу.

Стартовая встреча состоится 17 марта, начало игры — в 19.30 по мск.

Подробнее об истории противостояния «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в плей-офф КХЛ читайте в материале «Реального времени».