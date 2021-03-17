В Казани завершили консервацию дома «Мазута»

Фото: Илья Репин (архив)

В Казани завершилась консервация 180-летнего здания — дома «Мазута» на улице Меховщиков, 2. Его окончательно закрыли, теперь посторонние не смогут проникнуть внутрь объекта.

Работы по консервации шли больше двух месяцев, начиная с новогодних праздников. Добровольцы собрали больше 250 мешков с мусором, вывезли три 10-кубовых контейнера. По периметру первого этажа волонтеры закрыли окна железными листами, установили железную дверь на двух замках, сообщает Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия на своей странице в Instagram.

Как ранее рассказывало «Реальное время», далее предполагается разработать концепцию реконструкции здания и найти инвесторов.

Напомним, мы уже рассказывали о плачевном состоянии старинного особняка на Меховщиков, 2. В начале 1900-х в этом здании располагалась «Казанская контора нефтепромышленнаго и торговаго общества «Мазутъ», отсюда и название — дом «Мазута». А один из корреспондентов интернет-газеты был в числе волонтеров, которые проводили уборку в здании.



Татьяна Леухина