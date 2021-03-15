Курс доллара опустился до 73 рублей, евро — до 87

Курс доллара в понедельник днем (по состоянию на 15.21) опустился до 73,06 рубля, курс евро достиг 87,2 рубля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Вчера финансовый аналитик Андрей Кузнецов заявил, что к середине апреля курс доллара может укрепить свои позиции и вырасти до 75-76 рублей. Однако к концу апреля курс может обвалиться до 71 рубля. Что касается курса евро, то он, по словам эксперта, не превысит 85,45 рубля. Укрепление позиции рубля связано с ростом цен на нефтепродукты.



На прошлой неделе курс евро снизился к рублю на 75,98 копейки. Курс, установленный ЦБ РФ, составил 88,1736 рубля. Курс доллара снизился на 16,35 копейки и составил 74,264 рубля.

