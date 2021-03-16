Три района Татарстана по-прежнему остаются неблагополучными по АЧС

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В Татарстане три района остаются неблагополучными по заболеванию африканской чумой свиней — Елабужский, Заинский и Альметьевский. По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленара Гарипова, эпизоотическая ситуация в республике по-прежнему напряженная.

На сегодняшний день восемь свиноводческих хозяйств в Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Лениногорском, Нижнекамском и Сармановском районах Татарстана находятся на низком уровне защиты от АЧС, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ. Гарипов заявил, что «их необходимо перевести на более защищенный зоосанитарный статус».

В Минсельхозпроде РТ также напомнили, что в прошлом году в четырех муниципальных образованиях Татарстана зарегистрировали пять случаев высокопатогенного гриппа птиц среди домашней птицы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее начальник главного управления ветеринарии кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов заявил, что для недопущения распространения АЧС в Татарстане ведется работа по максимальному отстрелу диких кабанов, осуществляется мониторинг ситуации.

Татьяна Демина