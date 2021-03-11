В трех районах Татарстана выявлено 6 очагов АЧС среди диких кабанов

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

На сегодняшний день в Татарстане выявлено шесть очагов африканской чумы свиней среди диких кабанов. Четыре из них находятся в Заинском районе, еще по одному в Елабужском и Альметьевском районах республики, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Начальник главного управления ветеринарии Кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов заявил, что для недопущения распространения АЧС в Татарстане ведется работа по максимальному отстрелу диких кабанов, осуществляется мониторинг ситуации.

Активная работа по отстрелу животных ведется в районах республики, граничащих с Кировской областью и Удмуртией.

Фото: realnoevremya.ru

Распространение птичьего гриппа в Татарстане удалось предотвратить, все его очаги своевременно локализованы, добавил Хисамутдинов.

Напомним, в феврале президент Татарстана Рустам Минниханов установил карантин в Заинском районе республики. Вспышка АЧС обнаружена в охотничьем хозяйстве «Елховлес». С 26 января введен карантин в охотничьем хозяйстве «Ямашское» Альметьевского района РТ из-за выявления эпизоотического очага африканской чумы свиней.



Татьяна Демина