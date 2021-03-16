В Казани автомойку, расположенную в водоохранной зоне Нижнего Кабана, признали незаконной
В Казани суд признал незаконной деятельность автомойки, которая частично располагается в водоохранной зоне озера Нижний Кабан, где оказание услуг в сфере мойки транспорта запрещено, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Установлено, что предприниматель в производственных целях использовал прилегающую территорию, относящуюся к землям неразграниченной государственной собственности, без оформления необходимых правоустанавливающих документов.
С иском к казанскому бизнесмену обратилась прокуратура Вахитовского района Казани. Надзорное ведомство потребовало признать незаконной деятельность автомойки и обязать ее владельца устранить выявленные нарушения природоохранного законодательства.
Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Жалобу бизнесмена на решение районного суда Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Татарстана оставила без удовлетворения.
В прошлом году в Казани сотрудники Минэкологии РТ обнаружили возле автомойки на улице Академика Павлова грязь, бензин, остатки битума и реагентов, моющие средства. Сточные воды автомойка организация сливала рядом.
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