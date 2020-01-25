В Казани автомойка сливала грязную воду в землю

Сотрудники Минэкологии РТ обнаружили возле автомойки на улице Академика Павлова грязь, бензин, остатки битумов и реагентов, моющие средства. Сточные воды автомойка просто сливала рядом.

«Из-за отсутствия специализированных мест для сбора отходы попросту складировались у автомойки. Такие действия могут навредить окружающей среде. В стоках от мойки транспортных средств содержатся нефтепродукты, взвешенные вещества и другие компоненты», — передает пресс-служба ведомства.



Сейчас специалисты лаборатории Министерства проводят анализ отобранных проб. Ведется административное расследование по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

Ранее экологи обнаружили семь незаконных свалок снега.

