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В Казани автомойка сливала грязную воду в землю

08:12, 25.01.2020
В Казани автомойка сливала грязную воду в землю
Фото: eco.tatarstan.ru

Сотрудники Минэкологии РТ обнаружили возле автомойки на улице Академика Павлова грязь, бензин, остатки битумов и реагентов, моющие средства. Сточные воды автомойка просто сливала рядом.

«Из-за отсутствия специализированных мест для сбора отходы попросту складировались у автомойки. Такие действия могут навредить окружающей среде. В стоках от мойки транспортных средств содержатся нефтепродукты, взвешенные вещества и другие компоненты», — передает пресс-служба ведомства.

Сейчас специалисты лаборатории Министерства проводят анализ отобранных проб. Ведется административное расследование по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

Ранее экологи обнаружили семь незаконных свалок снега.

Общество Татарстан
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