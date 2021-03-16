В Роскомнадзоре допустили замедление и блокировку других соцсетей, по аналогии с Twitter

Замедление работы и блокировка могут применяться и к другим интернет-ресурсам, таким как Facebook, Instagram, YouTube, если они также будут нарушать российское законодательство, как и Twitter. Об этом заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

— Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, что мы пойдем так же по линии технической», — передает «РИА Новости» его слова.

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Субботин также допустил полную блокировку Twitter на территории страны в том случае, если сервис не удалит запрещенную информацию. Если компания выполнит все требования, санкции будут с нее сняты.



На прошлой неделе Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter из-за неудаления противоправной информации. Одновременно с этим заявлением в работе госсайтов начали наблюдаться сбои. «Полетели» сайты Кремля, правительства, Роскомнадзора, Госдумы, силовых ведомств. В компании выразили обеспокоенность попытками блокировать общественный диалог в сети. В РКН заявили, что представители Twitter пока не связывались с ведомством.



Татьяна Леухина