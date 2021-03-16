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Пробки во вторник вечером в Казани достигли 8 баллов

17:35, 16.03.2021
Пробки во вторник вечером в Казани достигли 8 баллов
Фото: скриншот

В Казани во вторник вечером (по состоянию на 17.35) пробки достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Огромные заторы из-за ДТП образовались на Горьковском шоссе, на улицах Академика Арбузова, Марселя Салимжанова, Вишневского. Пробки наблюдаются на улицах Николая Ершова, Космонавтов, Гвардейской, на проспекте Ямашева, на улицах Петра Витера, Тэцевской, Максимова, Пушкина.

АвтоБизнесТранспортПроисшествия Татарстан
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