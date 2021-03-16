Пробки во вторник вечером в Казани достигли 8 баллов

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В Казани во вторник вечером (по состоянию на 17.35) пробки достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Огромные заторы из-за ДТП образовались на Горьковском шоссе, на улицах Академика Арбузова, Марселя Салимжанова, Вишневского. Пробки наблюдаются на улицах Николая Ершова, Космонавтов, Гвардейской, на проспекте Ямашева, на улицах Петра Витера, Тэцевской, Максимова, Пушкина.