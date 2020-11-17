В Совфеде предложили увольнять педагогов за призывы к разжиганию розни

Временная комиссия Совета Федерации России по защите госсуверенитета и противодействию вмешательства во внутренние дела РФ предлагает закрепить в законодательстве понятие «просветительская деятельность» и предусмотреть возможность увольнять учителей за призывы к разжиганию социальной или расовой розни в рамках их деятельности.

Так, закон об образовании предлагается дополнить понятием «просветительская деятельность» для обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве.

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В законе предлагается предусмотреть возможность увольнения учителя, если он использует образовательную или просветительскую деятельность для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, которые противоречат Конституции РФ, заявил председатель комиссии Андрей Климов.

Эту инициативу предлагается «безотлагательно внести в Госдуму» в пакете с другими предложениями, направленными на предотвращение попыток вмешательства в суверенные дела России, пишет ТАСС.