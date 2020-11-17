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В Совфеде предложили увольнять педагогов за призывы к разжиганию розни

16:37, 17.11.2020 2
В Совфеде предложили увольнять педагогов за призывы к разжиганию розни
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Временная комиссия Совета Федерации России по защите госсуверенитета и противодействию вмешательства во внутренние дела РФ предлагает закрепить в законодательстве понятие «просветительская деятельность» и предусмотреть возможность увольнять учителей за призывы к разжиганию социальной или расовой розни в рамках их деятельности.

Так, закон об образовании предлагается дополнить понятием «просветительская деятельность» для обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве.

Фото: realnoevremya.ru

В законе предлагается предусмотреть возможность увольнения учителя, если он использует образовательную или просветительскую деятельность для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, которые противоречат Конституции РФ, заявил председатель комиссии Андрей Климов.

Эту инициативу предлагается «безотлагательно внести в Госдуму» в пакете с другими предложениями, направленными на предотвращение попыток вмешательства в суверенные дела России, пишет ТАСС.

ОбществоВластьОбразование
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17 ноя
    Это такая тонкая грань, что не уверен как можно будет доказать, что учитель эту самую национальную рознь "разжигал"..., если он, конечно, в наглую не говорил: "...эти - вон что, а вот эти - совсем другое дело...
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  • Анонимно 17 ноя
    не надо ограничиваться педагогами. Увольнять всех - от профессоров до дворников.
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