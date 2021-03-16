В Татарстане назначили двух судей
Президент России Владимир Путин назначил двух судей в Казани. Соответствующий указ о назначении судей федеральных судов появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, заместителем председателя Вахитовского районного суда Казани назначена Кадрия Трегулова, а судьей Ново-Савиновского районного суда столицы Татарстана стала Наталья Федосова.
В феврале Путин подписал указ, по которому новым судьей Советского районного суда Казани назначена Ирина Сухова.
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