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В Татарстане назначили двух судей

15:28, 16.03.2021
В Татарстане назначили двух судей
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Президент России Владимир Путин назначил двух судей в Казани. Соответствующий указ о назначении судей федеральных судов появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, заместителем председателя Вахитовского районного суда Казани назначена Кадрия Трегулова, а судьей Ново-Савиновского районного суда столицы Татарстана стала Наталья Федосова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале Путин подписал указ, по которому новым судьей Советского районного суда Казани назначена Ирина Сухова.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан
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