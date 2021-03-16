Регоператор: запах от казанского мусорного полигона «Восточный» — суммарное явление

Фото: Максим Платонов

Представитель регионального оператора по обращению с ТКО УК «ПЖКХ» Алмаз Зиятдинов на общественных обсуждения по поводу строительства второй очереди мусорного полигона «Восточный» на Мамадышском тракте в Казани ответил на вопросы о том, почему до сих пор есть запах от полигона и не будет ли такого же на второй карте:

— Там целых три полигона. Запах считаю суммарным явлением. Не могу утверждать, что именно «Восточный» полигон виноват. Но полигон не орошается. Расположение полигона было выбрано еще в 2011 году. Главное — это глинистые грунты и направление ветров. Чтобы не было загрязнения окружающей среды. Я за другие объекты отвечать не могу. Мы периодически пересыпаем грунт, перерабатываем проектную документацию. Не могу сказать, почему он, со слов местных жителей, начал пахнуть именно в мае 2020 года. Если полигон «фонит», то делает это постоянно. Все проверки не подтвердили наличие запаха.

Напомним, что в октябре прошлого года экологи сообщили, что источником зловония, на которое жалуются жители поселков Самосырово, Клыки, Вознесенское, микрорайонов Азино и Горки, является мусорный полигон «Восточный».

В этом году на мусорном полигоне «Восточный» установят очистные сооружения для фильтрации свалочной жидкости. Также для решения проблемы с неприятными запахами, исходящими с полигона, в начале 2021 года планируется прекратить свозить отходы на «Восточный».