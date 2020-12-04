В Татарстане на полигоне «Восточный» в 2021 году появятся очистные сооружения

Фото: kzn.ru / Денис Гордийко

В следующем году на мусорном полигоне «Восточный» установят очистные сооружения для фильтрации свалочной жидкости. На данный момент подготовлен их проект, сообщается на сайте мэрии Казани.

Также для решения проблемы с неприятными запахами, исходящими с полигона, в начале 2021 года планируется прекратить свозить отходы на «Восточный».

На сегодняшний день на полигоне проводится дополнительная пересыпка отходов грунтом и их уплотнение. Это позволит замедлить разложение и образование зловонных жидкостей и газов.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, что в октябре экологи установили, что источником зловония, на которое жалуются жители поселков Самосырово, Клыки, Вознесенское, микрорайонов Азино и Горки, является мусорный полигон «Восточный».



Татьяна Демина