В Казани 22-летний парень получил уголовное наказание за заказанные из Белоруссии анаболики

В Вахитовском районом суде Казани вынесен приговор 22-летнему жителю, который попал под уголовное преследование после того, как заказал анаболики из Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Сообщается, что 25 июля он заказал через интернет два препарата, содержащие вещества «1-тестостерон» и «болденон» общей массой 43,78 гр. При получении посылки на почте парень был задержан сотрудниками полиции.

Свою вину парень признал. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу.



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