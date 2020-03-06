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В Казани 22-летний парень получил уголовное наказание за заказанные из Белоруссии анаболики

13:34, 06.03.2020
В Казани 22-летний парень получил уголовное наказание за заказанные из Белоруссии анаболики
Фото: Pixabay.com

В Вахитовском районом суде Казани вынесен приговор 22-летнему жителю, который попал под уголовное преследование после того, как заказал анаболики из Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Сообщается, что 25 июля он заказал через интернет два препарата, содержащие вещества «1-тестостерон» и «болденон» общей массой 43,78 гр. При получении посылки на почте парень был задержан сотрудниками полиции.

Свою вину парень признал. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Нижнекамске суд приговорил 18-летнего юношу за контрабанду стероидов.

Происшествия Татарстан
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