Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Россия приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru





Напомним, что Россия приостановила авиасообщение с Великобританией в декабре 2020 года после того, как власти страны заявили о выявлении нового, более заразного штамма коронавируса. После этого мутировавший штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии, а значит, распространяется по всему миру. Изначально ограничение на полеты ввели на неделю. Такая мера действовала с 22 декабря, потом ее продлили до 12 января. Ранее ограничения действовали до 16 февраля.



Ольга Плешкова