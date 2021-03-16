Ушел из жизни первый секретарь Елабужского и Зеленодольского горкомов КПСС

15 марта на 88-м году жизни умер первый секретарь Елабужского и Зеленодольского горкомов КПСС Салихзян Габдуллин.

Причина его смерти не уточняется. В 1980 году Салихзян Габдуллин был избран первым секретарем Зеленодольского городского комитета КПСС. Он избирался депутатом Верховного Совета Татарской АССР VIII—X созывов. С 1983 года Салихзян Габдуллин работал директором предприятия «Элитасеменоводхоз», с 1985 года — директором Поволжского филиала СКБ «Сельхозхимия» Московского НИИ жидких удобрений, с 1994 по 2009 год — руководителем фермерского хозяйства «Чулпан» Пестречинского района РТ.

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