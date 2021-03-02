В Татарстане за год превышение ПДК по качеству атмосферного воздуха составило 0,04%

Службы Минэкологии республики в прошлом году осуществили более 4 млн измерений разных параметров окружающей среды. В целом превышение ПДК по качеству атмосферного воздуха составило 0,04%, сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков во время онлайн-конференции.

Промышленность не останавливалась с началом пандемии. По качеству атмосферного воздуха министр отметил, что ситуация в целом более благоприятная была в прошлом году по сравнению с 2019 годом. 330 административных правонарушений по качеству атмосферного воздуха было зафиксировано в минувшем году. Только по Нижнекамску, где 65 промпредприятий, в 6,5 раза снизилось количество жалоб от жителей, отметил Александр Шадриков.

Фото: Маргарита Головатенко

Отметим, что вчера сотрудники Министерства экологии Татарстана выезжали на улицу Сибгата Хакима по обращению граждан о резком запахе. Совместно со специалистами лаборатории Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана на месте проведен анализ проб воздуха. По результатам измерения превышения предельно допустимых концентраций не выявлено.



Екатерина Аблаева