Эксперты AliExpress рассказали, что чаще всего покупают казанцы

Фото: AliExpress

Аналитики компании проанализировали данные о покупках россиян на платформе в прошлом году и представили потребительскую онлайн-корзину самых активных регионов России, в том числе и в Казани.

В Казани наибольший вес в потребительской онлайн-корзине имеют смартфоны. Всего 33% от общего объема в денежном выражении. Самой популярной моделью стал Honor 10i.

Фото: flickr.com

Помощники по дому и электроприборы для красоты занимают 50%. Больше всего денег казанцы потратили на пылесосы, их доля в общих затратах составила 22%, а самыми популярными моделями стали роботы-пылесосы: модель iLife V55 лидирует по количеству проданных штук, а iLife V50 — лидер в денежном выражении.

Эксперты компании отметили, что за последний год покупатели всё чаще заказывают товары от российских продавцов с быстрой доставкой. Доля продаж локальных товаров составляет 25% от общего оборота платформы. По итогам 2020 года число российских продавцов на AliExpress составило 35 тыс., локальный ассортимент увеличился до 5,5 млн уникальных наименований.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года на AliExpress числились уже 650 продавцов из Татарстана. Эта цифра выросла в 5 раз за полгода, еще весной их было только 140.

