Количество татарстанских продавцов на AliExpress выросло в 5 раз за полгода

К декабрю на AliExpress числятся уже 650 продавцов. Эта цифра выросла в 5 раз за полгода, еще весной их было только 140.

По данным торговой площадки, более половины из них (54%) являются индивидуальными предпринимателями.

Наиболее крупные по числу продавцов на платформе категории товаров в регионе — дом и сад (15%), электроника (15%), красота и здоровье (9%), авто (10%), товары для спорта (10%).

Всего в магазинах продавцов из Казани и республики на AliExpress представлено более 37 тысяч товаров.