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Сегодня в России выявлено 9 393 новых заболевших коронавирусом

11:05, 16.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Сегодня в России выявлено 9 393 новых заболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в России выявлено 9 393 новых случаев заболеваний коронавирусом. Таким образом, число заболевших в России достигло 4 409 438 человек.

Выздоровели 10 644 человека, количество выздоровевших составило 4 014 220 человек.

Зафиксировано 443 летальных исхода. За весь период пандемии в России умерли от болезни 92 937 человек.

Ранее на территории России выявили южноафриканский штамм коронавируса. По информации федеральной службы, в стране зафиксировали два случая южноафриканского штамма и 28 — британского. Упоминается, что в 16 случаях выявлены другие мутации. Бразильского варианта не выявлено.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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