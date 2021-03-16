Сегодня в России выявлено 9 393 новых заболевших коронавирусом
Сегодня в России выявлено 9 393 новых случаев заболеваний коронавирусом. Таким образом, число заболевших в России достигло 4 409 438 человек.
Выздоровели 10 644 человека, количество выздоровевших составило 4 014 220 человек.
Зафиксировано 443 летальных исхода. За весь период пандемии в России умерли от болезни 92 937 человек.
Ранее на территории России выявили южноафриканский штамм коронавируса. По информации федеральной службы, в стране зафиксировали два случая южноафриканского штамма и 28 — британского. Упоминается, что в 16 случаях выявлены другие мутации. Бразильского варианта не выявлено.
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