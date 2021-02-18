В Набережных Челнах набирают популярность партнерские роды

В прошлом году в Набережных Челнах провели 75 партнерских родов. В Минздраве Татарстана считают, что их количество в будущем увеличится.

Популярность партнерских родов в автограде растет несмотря на пандемию коронавируса. Так, с начала 2021 года в Набережных Челнах провели уже 16 партнерских родов. Все они проходят с соблюдением эпидемиологических требований безопасности, сообщают «Вести Татарстана».

Отмечается, что на партнерские роды в детский перинатальный центр Челнов приезжают семьи из других населенных пунктов Татарстана, в том числе из Казани и Нижнекамска. Их в автограде практикуют с 2011 года.

Фото: pixabay.com

Отметим, что в прошлом году в Набережных Челнах родились 6 736 детей, из них 3 437 — мальчиков. Наименьшее количество детей в Челнах в 2020 году родились в январе. Пик рождаемости в прошлом году зарегистрирован в июне — 617 детей.



Татьяна Демина